Louane ne montrera jamais sa fille Esmée : "J'ai choisi cette vie, pas elle"

En organisant un live sur Instagram, après de longs mois d'absence, Louane savait que les questions sur sa fille seraient très nombreuses et elles l'ont été. Dimanche 7 juin 2020, date de la fête des Mères, la chanteuse et actrice de 23 ans avait annoncé son grand retour, un come-back fait d'une incroyable surprise, la fusion de son compte Instagram officiel avec son compte privé (@watchoutforthetornado) qui regorge de photos personnelles. Les fans ont ainsi pu découvrir une image remontant au 31 mars dernier, regroupant trois mains, dont celle d'un bébé, et légendée "Esmée". Tel est le prénom que Louane Emera et son compagnon Florian Rossi ont choisi pour leur fille née durant le confinement.

Heureux de pouvoir échanger à nouveau avec leur artiste qu'ils aiment tant, les fans ont félicité en masse Louane pour la naissance de son premier enfant et espéraient qu'elle dévoilerait son visage. Cela n'arrivera jamais. Celle qui a été révélée au public en 2013, avec sa participation à The Voice (TF1), a expliqué qu'elle n'exposerait pas sa fille. "Cette vie-là, c'est moi qui l'aie choisi, et pas elle, mais ma famille va très bien, j'en suis très fière. Je suis très heureuse de la famille que j'ai aujourd'hui et je suis très très heureuse, comme toute jeune maman, j'imagine. Et c'est trop beau en vrai. J'espère que j'arriverai à faire respecter au maximum la vie privée de ma fille parce qu'elle n'a rien demandé. Ma vie, c'est une chose, la sienne, c'en est une autre", a expliqué la jeune maman en espérant de ne pas faire trop de déçus.