Louane maman pendant le confinement : "C'était magique"

Lorsqu'elle est sortie de son long silence le 7 juin 2020, annonçant son grand retour et la fusion de ses deux comptes Instagram, l'officiel et le privé, Louane avait donné rendez-vous à ses fans le mardi 9 juin 2020, à 18h, pour un live sur Instagram. La chanteuse et actrice de 23 ans était bien là, et ses admirateurs ont répondu présents en masse.

Au cours de cette vidéo, Louane Emera n'a pu éviter les questions sur sa vie privée et la récente naissance de sa petite fille. En ouvrant les portes de son compte Instagram privé, la jeune maman a permis d'accéder à une jolie photo de mains publiée le 31 mars dernier, légendée "Esmée". Lors de ce live, lumineuse dans un gilet rose, la elle a en effet confirmé que sa fille se prénommait ainsi et non Isabel (le prénom de sa maman décédée d'un cancer) comme l'avait rapporté la presse au mois d'avril.

Après avoir remercié l'incroyable travail des personnels soignants lors du confinement, heureuse qu'aucun membre de son entourage n'ait été touché par le coronavirus, celle qui a été révélée en 2013 dans The Voice (TF1) a confié avoir vécu ce confinement "dans une bulle" avec l'arrivée de sa fille. "Forcément, je n'aurais pas pu le vivre d'une plus belle façon puisque j'ai eu bien bien le temps de m'occuper d'elle et de ne faire que ça d'ailleurs. C'était vraiment magique", a-t-elle ajouté.