Louane en vacances en Corse avec son compagnon : wakeboard et musique de rue

En juin dernier, lorsqu'elle a décidé de fusionner ses comptes Instagram officiel et privé, Louane avait la volonté d'ouvrir enfin les portes de son intimité à ses milliers de fans. Après avoir longtemps protégée sa vie privée, la chanteuse de 23 ans sentait qu'il était temps de casser cette barrière et la sortie de son nouveau single Donne-moi ton coeur a coïncidé avec cette décision inattendue, que ses fans ont appréciée à sa juste valeur. C'est ainsi qu'ils ont découvert que l'héroïne de La Famille Bélier était devenue la maman d'une petite fille prénommée Esmée à la fin du mois de mars et qu'un homme occupe une place privilégiée dans sa vie, Florian Rossi. "J'avais envie de chanter cette chanson qui compte beaucoup pour moi avec cette personne qui compte encore plus pour moi", avait-elle par exemple écrit en légende d'une publication vidéo.

Dimanche 2 août 2020, Louane Emera a donné de ses nouvelles sur Instagram, révélant avoir mis le cap sur la Corse pour des vacances entre amis et Florian est également de la partie. La chanteuse s'est localisée à Taglio Rosso, une région située dans l'est de l'Île de Beauté, dans le magnifique secteur des aiguilles de Bavella. La jeune maman a profité des agréables piscines naturelles pour se rafraîchir. "J'espère que vous passez un bel été. J'ai mille choses à vous raconter bientôt", a-t-elle commenté en légende d'un selfie. Louane a ensuite repris la direction de la mer pour faire du wakeboard, une activité qu'elle a l'habitude de pratiquer.