Louane en couple avec Florian Rossi : cette bague qui les lie à jamais

Lui donner son coeur, Florian l'a fait. Louane est une jeune maman heureuse et amoureuse. Dans les pages du JDD de ce dimanche 10 janvier 2021, la jeune chanteuse de 24 ans révèle l'existence d'une bague qui la lie à son compagnon musicien. La jolie blonde se confie sur cet accessoire hautement symbolique : "C'est une bague qu'on s'est fait fabriquer chacun à l'identique avec mon mec lors de vacances en Thaïlande. Même si on n'est pas mariés, ça symbolise notre lien. Je ne l'enlève jamais."

Qui sait, ce bijou donnera peut-être des idées aux deux jeunes amoureux pour un mariage futur ? Toujours discrète sur sa vie privée, c'est au mois de juin 2020 que Louane a montré pour la première fois sur instagram le visage de Florian Rossi, celui qui fait battre son coeur. S'il elle en parle peu, et toujours avec pudeur en interview, elle était tout de même sortie de sa réserve dans les colonnes de Ouest-France : "Je me suis longtemps cachée cet amour avant de le vivre. Quand il a éclaté, ça a été très fort".

Toujours dans le JDD, l'interprète de Donne-moi ton coeur et de Jour 1 s'attarde sur son rapport à la célébrité : "En sept ans, j'ai pu voir les différents états de la célébrité. Au début, pour une adolescente mal dans sa peau, c'est flatteur, tous ces regards qui se posent sur vous. Ça fait du bien à l'égo. Puis, on commence à trouver ça pesant, et même chiant pour tout dire. On n'a plus trop envie de sortir de chez soi. Aujourd'hui, j'ai dépassé ce sentiment. je n'ai plus peur. Mais j'ai une chance immense de me trouver du bon côté de la notoriété : les gens sont bienveillants avec moi."

Si la gloire lui a permis de gagner beaucoup d'argent, Louane a décidé d'utiliser sa fortune pour aider ses proches : "Mettre les gens que j'aime à l'abri est la meilleure chose que l'argent m'ait permis de faire. Car, même si c'est confortable, le luxe m'apparaît superficiel au regard de ce que peuvent apporter une famille et un amour sincère."