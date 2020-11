Louane en couple avec Florian Rossi : son séduisant compagnon va-t-il lui faire de l'ombre ?

Ils sont jeunes, ils sont beaux et en bonne santé. En bref, Louane et Florian Rossi semblent avoir tout pour eux. Le couple est même devenu parent d'une petite Esmée, née au mois de mars dernier. Et si l'on savait déjà que Louane est une chanteuse remarquable, on apprend, ce dimanche 15 novembre, que Florian est lui aussi un talentueux interprète. En effet, le jeune homme de 30 ans a dévoilé par la même occasion son nouveau projet et sa voix puissante sur son compte Instagram.

Le beau brun nous avait caché qu'il chantait aussi bien. Sur la vidéo postée, on le découvre de dos en train de reprendre une chanson du regretté XXXTentacion. En français ou en anglais, il mélange chant et rap. Et les nombreux abonnés du musicien, qui a travaillé avec Kendji Girac et Soprano, sont sous le charme. Louane semble elle aussi incroyablement fière si l'on se base sur son commentaire plein d'amour, "ma vie", accompagné d'une flopée de coeurs.