Louane : Rares confidences sur son histoire d'amour "impossible" avec Florian

Nous avons perdu la trace de Louane pendant de long mois. Puis, tout à coup, telle une tornade fougueuse, la jeune femme est ressortie du néant. A l'abri des caméras, loin des photographes, elle s'épanouissait tout simplement dans la vie, dans le calme. Amour, enfant, nouvel album en préparation... elle avait effectivement de quoi s'occuper. Avant de chanter sa romance dans son nouvel opus La joie de vivre, et avant même d'en goûter les plaisirs ou de la concrétiser avec sa petite Esmée, la chanteuse a galéré durant de longs mois...

On sait très peu de choses de cette histoire amour. En couple avec le musicien Florian Rossi depuis l'été 2018, Louane rêvait de ses bras... mais pensait bien qu'elle ne parviendrait jamais à obtenir satisfaction. "Pendant longtemps, l'histoire que je vis aujourd'hui n'a pas été possible, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Paris Match du 15 octobre 2020. Avant qu'il puisse se douter de mes sentiments, il y a eu des mois et des mois de silence de ma part. Parce que cette histoire d'amour n'était pas ouverte, il y avait trop de choses qui faisaient que ça n'existerait jamais. J'en avais tellement peur que même ma meilleure amie n'était pas au courant courant." Mais les idylles les plus compliquées ne sont-elles pas les plus belles ?

Je savais que, si je me déclarais, j'allais blesser beaucoup de gens autour de moi

Dans son album La joie de vivre - dont les premiers extraits Donne-moi ton coeur et Désolée donnent déjà le ton - Louane se dévoile comme elle l'a rarement fait. La perte de ses parents, la douleur, les déconvenues sentimentales ont inspiré ce troisième volet de sa jeune carrière. Heureusement, concernant Florian Rossi, tout est bien qui finit bien. "Je savais que, si je me déclarais, j'allais blesser beaucoup de gens autour de moi, se souvient-elle. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il y avait une minuscule ouverture et j'ai toqué à la porte. Il fallait que je le lui dise pour qu'il me réponde 'stop'. Sauf qu'il ne m'a pas dit 'stop'." La suite, on la connait...

