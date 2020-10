Louane maman : joli gazouillis d'Esmée sur une rare vidéo

Ce n'est donc pas aujourd'hui qu'on découvrira la bouille de sa fille, qu'elle refuse de montrer. Questionnée à ce sujet par un internaute, Louane a répondu : "Bah c'est-à-dire qu'on m'a posé plein de questions sur elle, donc déjà oui elle va très bien, mais je ne la montrerai jamais parce que, tout simplement, c'est pas sa vie et c'est pas elle qui a choisi ça, donc je préfère lui laisser la liberté de choisir plus tard."

Ce n'est pas la première fois que Louane rappelle à ses fans qu'ils ne pourront jamais voir sa fille. Déjà en juin dernier, lors d'un live, elle avait expliqué la même chose. "Cette vie-là, c'est moi qui l'ai choisi, et pas elle, mais ma famille va très bien, j'en suis très fière. Je suis très heureuse de la famille que j'ai aujourd'hui et je suis très très heureuse, comme toute jeune maman, j'imagine. Et c'est trop beau en vrai. J'espère que j'arriverai à faire respecter au maximum la vie privée de ma fille parce qu'elle n'a rien demandé. Ma vie, c'est une chose, la sienne, c'en est une autre", annonçait-elle.

Celle qui prépare la sortie de Joie de vivre (23 octobre), son nouvel album, expliquait au Parisien que sa fille était agréable à vivre. "C'était difficile de ne pas voir nos familles, on a présenté notre fille par FaceTime et par photo à nos proches. Mais cette période nous a vraiment soudés, on l'a choyée et on a profité du calme. Du coup, on a la chance d'avoir un bébé super cool", expliquait la chanteuse à propos du confinement.

Rappelons que Esmée est née au mois de mars. Elle est issue de la relation de Louane avec Florian Rossi.