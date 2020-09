Louane maman : la naissance de sa fille Esmée "a tout changé"

Petite jupe en jean, chemisier rose et escarpins pointus - un look choisi par Camille Seydoux, soeur de Léa Seydoux -, Louane était radieuse et lumineuse sur le plateau de Quotidien (TMC) mercredi 16 septembre 2020. La jeune chanteuse de 23 ans était l'invitée de Yann Barthès pour assurer la promotion de son nouvel album, Joie de vivre, qui sort le 23 octobre prochain.

En même temps qu'elle avait annoncé son grand retour musical en juin dernier, celle qui a été révélée dans The Voice en 2013 avait fait part d'une heureuse nouvelle, la naissance de son premier enfant. En donnant à ses fans accès à son compte Instagram qui était jusqu'alors privé, la star de La Famille Bélier leur avait permis de découvrir que son bébé était une petite fille prénommée Esmée et qu'elle était née durant le confinement.

S'il a largement été question de musique lors de son passage dans Quotidien, Louane a aussi évoqué sa vie personnelle. Évoquant ses parents, tous deux décédés, et regrettant d'avoir été une ado rebelle, pas toujours facile à gérer, elle a glissé vers son nouveau statut de maman, impatiente de savoir comment va se construire sa vie avec Esmée. "Ça a tout changé, a-t-elle admis auprès de Yann Barthès. "C'était pendant le confinement et j'ai eu la chance de vivre un confinement plutôt doux. Ça a changé toute ma vie", a-t-elle ajouté. "Forcément, je n'aurais pas pu le vivre d'une plus belle façon puisque j'ai eu bien bien le temps de m'occuper d'elle et de ne faire que ça d'ailleurs. C'était vraiment magique", avait-elle déclaré lors d'un live sur Instagram en juin dernier.

Pour ce passage sur le plateau de Quotidien, qu'elle a complété avec l'interprétation live de son titre Donne-moi ton coeur, Louane était accompagnée de son compagnon Florian Rossi. Le couple, très discret, ne se montre que rarement. Florian est musicien, compositeur et producteur et il travaille avec elle.