Louane amoureuse : rare apparition de son compagnon Florian, le père de sa fille

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont tout pour eux. Mardi 22 septembre, Louane s'est affichée sur Instagram au côté du papa de sa fille, le musicien Florian Rossi. Fait rare, les amoureux sont extrêmement discrets depuis qu'ils se fréquentent. Alors que le séduisant jeune papa faisait une story, sa compagne, à ses côtés, en a profité pour chanter 2-3 notes et faire sa promo. En effet, le couple se trouvait dans les loges de la radio Champagne FM. Louane y était présente pour une interview et un concert privé.

Louane est actuellement en pleine promotion de son nouvel album, Joie de vivre, dont la sortie est prévue pour le 23 octobre prochain. A cette occasion, elle parcourt les routes de France pour rencontrer les médias et chanter un peu partout son dernier single, et déjà un tube, Donne-moi ton coeur. Alors que les tournées promotionnelles peuvent être parfois solitaires, il n'en est rien pour la chanteuse de 23 ans, qui a la chance de travailler avec son compagnon, qui est en effet l'un de ses musiciens.

On sait très peu de choses sur le couple, pas même depuis quand ils se fréquentent. Mais ces derniers mois, Louane est sortie de sa réserve et publie parfois des stories et photos en compagnie du jeune homme de 30 ans. Un changement sans doute aidé par la maternité. En effet, l'interprète de Jour 1 est devenue maman en mars 2020 d'une petite Esmée. Une naissance qu'elle a officialisée sur son compte Instagram, alors qu'elle était restée on ne peut plus discrète pendant tout sa grossesse, sauf pour une notable exception.

Si elle ne se cache donc plus d'être maman et amoureuse, elle tient en revanche à protéger sa fille, c'est pourquoi elle avait expliqué ne pas vouloir afficher Esmée sur ses réseaux sociaux :"Cette vie-là, c'est moi qui l'aie choisi, et pas elle, mais ma famille va très bien, j'en suis très fière. Je suis très heureuse de la famille que j'ai aujourd'hui et je suis très très heureuse, comme toute jeune maman, j'imagine. Et c'est trop beau en vrai. J'espère que j'arriverai à faire respecter au maximum la vie privée de ma fille parce qu'elle n'a rien demandé. Ma vie, c'est une chose, la sienne, c'en est une autre".