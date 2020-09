Louane maman : jolies confidences sur Esmée, "un bébé super cool"

Une maternité survenue alors que la chanteuse s'accordait une pause prolongée dans sa carrière pourtant florissante : "J'avais besoin de prendre du temps et du recul pour réaliser tout ce qui m'est arrivé, du plus difficile [la perte de ses parents, NDLR] au plus extraordinaire. J'ai fait une pause pour me vider la tête, apprendre, voyager, m'inspirer. J'ai beaucoup voyagé, en Europe, en Asie, j'ai pris du temps pour voir ma famille, mes amis, pour moi. J'avais besoin de me nourrir, d'apprendre, a expliqué l'interprète de Donne-moi ton coeur. L'arrivée de ma fille a décuplé les choses. Mais j'en avais déjà besoin avant. Quand j'ai pris ma pause, je ne savais pas que je deviendrais mère deux ans plus tard..."

Un nouvel opus... et une nouvelle voix

Avec son troisième album baptisé Joie de vivre, Louane rend hommage à ses racines et à sa région du Nord-Pas-de-Calais. "Je suis à la fois fière et heureuse de ce qui m'est arrivé et nostalgique, car je n'ai pas eu le temps d'être sevrée de mon enfance. C'est un monde que j'ai quitté, je suis devenue adulte et cet album me sert à dire merci à mon enfance."

La star du film La Famille Bélier (2014) l'admet, sa voix a quelque peu changé sur ce nouvel opus et ce, pour plusieurs raisons : "Ce n'est pas la maternité, c'est parce que j'ai arrêté de fumer. Cela me tenait à coeur et à mon médecin ORL aussi. Depuis, j'ai plus de facilité, a-t-elle expliqué à nos confrères. J'ai aussi pris beaucoup de cours de chant, parce que je trouvais que je n'étais plus au niveau. Et puis j'ai terminé ma mue assez récemment."