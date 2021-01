Diaporama Louane Emera amoureuse : souvenir romantique avec Florian Rossi

Exclusif - Louane Emera - Enregistrement de l'émission "300 Choeurs chantent Dassin" à Paris, qui sera diffusée le 16 octobre sur France 3. Le divertissement musical "300 Choeurs" fait sa rentrée avec une émission 100 % inédite consacrée à l'un des artistes les plus populaires dans les années 70, Joe Dassin. Toute la soirée, plusieurs générations d'artistes s'associeront aux plus beaux choeurs français pour reprendre à leurs côtés les plus grandes chansons de du chanteur dans des versions créées spécialement pour l'émission. Le 15 septembre 2020 © Tiziano Da Silva / Bestimage

Exclusif - Louane Emera - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 6" à la Scène musicale à Paris, qui sera diffusée le 12 décembre sur TF1. Le 8 septembre 2020 Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.ALIAGAS et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. © Gaffiot-Moreau / Bestimage