Louane et Florian Rossi : Premier tapis rouge pour le couple aux NRJ Music Awards

Si on a plutôt l'habitude que les célébrités officialisent leur relation publiquement avant de faire un bébé, Louane et son compagnon Florian Rossi n'en ont fait qu'à leur tête. Après avoir désactivé son compte Instagram pendant de longs mois, l'artiste avait fait un retour fracassant, révélant au passage la naissance de sa fille, Esmée, en mars dernier. Il aura fallu attendre la sortie de son nouvel album, Joie de vivre, et la cérémonie des NRJ Music Awards, le 5 décembre 2020, pour que Louane officialise son couple en bonne et due forme en posant au côté de Florian Rossi sur le tapis rouge de l'évènement.

Pour l'occasion, la remise des prix avait été délocalisée en région parisienne, crise de Covid-19 oblige. Louane espérait bien revenir avec le trophée de la meilleure artiste féminine francophone de l'année. Un prix raflé par Aya Nakamura. Également nommée pour le prix de la performance de la soirée, Louane s'est inclinée face à M. Pokora. Elle a en tous cas pu compter sur le soutien de son homme, Florian Rossi, qui était à ses côtés pour l'épauler.

Pour la cérémonie, Louane portait une création du styliste britannique Frances. O, chouchou de Lily Allen. Avec un style décrit comme de "l'art portable", la maison lui avait prêté une robe courte faite de carrés argentés. Un look assurément disco. Pour sa performance, Louane avait troqué son habit de lumière pour une autre robe courte, de chez Dior, noire et transparente à volants.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont trouvé indispensable le fait de commenter son physique plutôt que sa performance. Une nouvelle fois victime de grossophobie, ses fans ont pris sa défense, rappelant qu'elle avait récemment accouché d'un enfant. "Vous êtes au courant qu'elle a accouché il y a quelques mois ?", "De 1 elle est magnifique, et de 2, elle a eu un enfant, vous êtes vraiment mauvais !", peut-on lire au lendemain de la cérémonie sur Twitter.