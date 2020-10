Louane, sa relation compliquée avec sa mère : "J'ai peur de faire du mal à ma fille"

Louane est de retour. Après deux longues années d'absence, la chanteuse revient avec un nouvel album, Joie de vivre. Dans les colonnes de Télé 7 Jours, paru le lundi 19 octobre 2020, la chanteuse fait de tendres confidences sur les raisons de son absence. "J'en avais besoin physiquement et mentalement. (...) Cette pause m'a permis de réaliser tout ce qui m'était arrivé, de prendre du temps pour moi, de voyager, de voir ma famille. Et d'avoir un super bébé !", se réjouit-elle, évoquant l'arrivée de sa toute petite fille Esmée, née pendant le confinement.

"Quelle claque je me suis prise avec l'arrivée de ma fille !", a poursuivi Louane, questionnée sur la chanson À l'autre, où elle évoque Esmée, mais aussi sa propre mère, décédée au début de sa carrière. "Ça a tout chamboulé... Cela m'a permis de réaliser à quel point j'ai été une enfant dure. D'ailleurs, je présente mes excuses à ma mère dans la chanson, et encore aujourd'hui, ça m'arrache la gueule. Je le fais, parce que je sais qu'il faut, mais je ne l'aurais jamais fait devant elle. C'est la première fois que je m'excuse auprès d'elle. On a eu une relation compliquée", déplore-t-elle.

J'ai peur de mal faire avec ma fille

"Depuis que j'ai ma fille, la colère s'est transformée. J'ai compris, en fait. Ma mère a fait du mieux qu'elle pouvait et moi, j'étais insupportable. Une ado, quoi ! J'ai changé, car ma vie a changé même si je conserve un côté ado rebelle. C'est l'une de mes chansons les plus honnêtes. J'ai peur de mal faire avec ma fille, mais je ferai du mieux que je peux", ajoute Louane, grandement inspirée par cette nouvelle maternité pour l'élaboration de son troisième album.

Elle voudrait d'ailleurs que sa fille hérite de la "force" de sa grand-mère. "Ma mère a eu six enfants, dont cinq qui sont sortis d'elle. Déjà ça, respect. Je lui transmettrai aussi les valeurs que j'ai reçues, celles de la famille, du travail, le goût de l'autre. Je veux que ma fille soit ouverte, emphatique. Qu'elle ait la force de ma mère, mais lui dire aussi qu'elle a le droit de flancher", a-t-elle tendrement confié à Télé 7 Jours.

Joie de vivre, le troisième album de Louane, sortira le 23 octobre prochain.

Retrouvez l'interview de Louane en intégralité dans le dernier numéro de Télé 7 Jours.