Louane, orpheline à 19 ans : "Mes parents se sont tués à la tâche"

Dans une nouvelle interview au Figaro, Louane se confie sur ses parents. Un sujet délicat pour celle qui s'est retrouvée orpheline à 19 ans. L'année de sa participation à The Voice, qui l'a révélée au grand public, la jeune femme a perdu son papa et sa maman, tous deux emportés par la maladie. Préférant oublier les souvenirs douloureux, Louane a raconté comment elle a choisi de se souvenir de ses parents.

Les soirs où son père cuisinait, "toutes mes copines voulaient rester", a confié la jeune artiste au Figaro, le 9 octobre dernier. "Il cuisinait aussi bien de la carbonade flamande que des kluski, boulettes polonaises, et des rissois, croquettes portugaises", se souvient Louane. Avec un père allemand et polonais, et une mère portugaise, le mélange des cultures est savant. Celle qui a pour second prénom Jadiwga, hommage à sa grand-mère polonaise, a été enfant de choeur, au même titre que ses cinq frères et soeurs.

Louane et le souvenir de ses parents

Petit à petit, ses parents s'embourgeoisent et Louane finit chez les enfants de choeur. Membres du Rotary Club, Jean-Pierre et Isabel Peichert sont à la tête d'une société de courtiers en assurances. "Mes parents se sont tués à la tâche", reconnait-elle. Si bien que pendant son enfance, elle a été élevée en partie par une nourrice, Monique Lhomme. "Anne [vrai prénom de Louane, NDLR] a toujours eu une personnalité bien à elle. Ça n'a pas toujours été facile. Elle se réfugiait dans sa chambre pour écouter de la musique et ouvrait la fenêtre pour chanter pour la rue", confiait-elle à la Voix du Nord en 2013.