Louane : Photo au naturel, la chanteuse assume ses petites imperfections

Louane, jeune maman depuis la naissance de sa fille Esmée, fait son retour sous les projecteurs. La chanteuse et comédienne a sorti un premier single intitulé Donne-moi ton coeur avant la parution de son prochain disque. De quoi réjouir ses milliers de fans, qui la suivent notamment sur Instagram où elle leur dévoile les coulisses de son quotidien et son come back dans la musique.

Dans la story de son compte suivi par 1,1 million d'abonnés, Louane a posté un selfie en très gros plan sur lequel on pouvait la voir au naturel, prenant la pose pour souhaiter "bonne journée" à ses followers. La jeune femme âgée de seulement 23 ans a pleinement assumé de prendre la pose en dévoilant de petits boutons sur le front et le haut du visage. Rien de bien méchant mais cela fait plaisir à voir car les stars sont d'ordinaire dans le contrôle total de leur image et ne partagent que des photos d'elles sur lesquelles elles sont glamours, bien coiffées, bien maquillées, comme si elles avaient zéro défaut.

Véritable star chez les plus jeunes - elle est régulièrement citée dans le top réalisé par Le Journal de Mickey auprès des 7-14 ans -, Louane apparait ainsi comme une idole simple et accessible, avec un petit côté girl next door. Si, elle aussi, aime volontiers apparaitre sur son meilleur jour devant les photographes, elle ne semble pas obsédée par son image. Ce qu'on peut constater sur la pochette de son nouveau disque, Joie de vivre, réalisée par le célèbre photographe Martin Parr : elle pose presque boudeuse, dans un univers pas franchement glam.

Louane est une jeune femme bien dans sa peu et dans sa vie. La comédienne de La Famille Bélier n'est pas madame parfaite et elle le sait. Critiquée en ligne en 2019 pour quelques (très discrètes) rondeurs, elle avait envoyé les haters sur les roses. "Il faut aussi se rappeler que les gens qui cyber-harcèlent n'ont rien d'autre à faire. Je pense que la carapace, face aux commentaires négatifs qui ne sont pas constructifs, elle se fait naturellement. On se rend compte que que les gens qui sont derrière leurs écrans, à partir du moment où ils sont face à toi, ils ne disent plus rien...", avait-elle confié.