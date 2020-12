Louane enceinte de sa fille Esmée : photo inédite, juste avant l'accouchement

"Forcément, je n'aurais pas pu le vivre d'une plus belle façon puisque j'ai eu bien bien le temps de m'occuper d'elle et de ne faire que ça d'ailleurs. C'était vraiment magique", avait confié Louane lors d'un live Instagram, au sujet de la naissance d'Esmée pendant le confinement. L'interprète de Donne-moi ton coeur avait également expliqué pourquoi elle ne montrera jamais le visage de sa fille : "Cette vie-là, c'est moi qui l'aie choisi, et pas elle, mais ma famille va très bien, j'en suis très fière. Je suis très heureuse de la famille que j'ai aujourd'hui et je suis très très heureuse, comme toute jeune maman, j'imagine. Et c'est trop beau en vrai. J'espère que j'arriverai à faire respecter au maximum la vie privée de ma fille parce qu'elle n'a rien demandé. Ma vie, c'est une chose, la sienne, c'en est une autre."

Esmée est le fruit de l'amour de Louane pour son compagnon Florian Rossi, sa "personne préférée" comme elle l'a mentionné dans sa story du 27 décembre, partageant plusieurs photos d'eux deux.