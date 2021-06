Louane : Cible incessante de critiques sur son physique, elle raconte sa douloureuse expérience

Grâce aux réseaux sociaux, Louane communique directement avec des centaines de milliers de fans, elle y est aussi la cible de commentaires et de messages déplacés sur son physique. La chanteuse et jeune maman raconte son expérience dans une nouvelle interview et déclare : "Je ne me souviens pas un jour avoir dit que j'étais une mannequin."

C'est à Simone que Louane s'est confiée. Le magazine pop et engagé a publié sur Instagram une vidéo de la jolie blonde de 24 ans racontant son expérience du sexisme, essentiellement lié à son apparence. "Si un gars arrive en jogging et fait sa perf... trop cool. Si t'es une meuf, c'est différent, on te demande d'être apprêtée tout le temps. T'as une heure et demi de prépa versus un gars qui va arriver quinze minute avant de chanter, de monter sur scène et il s'en fout quoi", constate-t-elle sur la différence de traitement des hommes et des femmes dans l'industrie de la musique.

"Quoi que je fasse, je serai toujours jugée sur mon corps, sur mon physique et sur mon apparence, ajoute Louane. Toujours. Pourtant, je ne me souviens pas avoir dit un jour que j'étais une mannequin. Je suis une chanteuse." Certains internautes ne l'ont pas assimilé et continuent de la critiquer.