Louane : Cible de critiques "hardcore" sur son physique, elle raconte

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités communiquent directement avec leurs fans. À cause d'eux, elles sont ainsi parfois plus exposées aux critiques, moqueries et autres commentaires non sollicités. La populaire chanteuse et comédienne Louane en fait également l'expérience. Elle révèle faire l'objet de remarques "hardcore" sur son physique.

Joie de vivre, le nouvel album de Louane, est sorti ce vendredi 23 octobre 2020. À cette occasion, la chanteuse de 23 ans s'est entretenue avec 20 Minutes. Elle a parlé musique, cinéma et retraite médiatique avec le quotidien. Louane a également révélé qu'elle était la cible de critiques difficiles sur les réseaux sociaux, faites par des internautes malveillants.

"Soit on me dit que ma musique est nulle, sans aucune explication derrière. Soit on me juge sur mon physique : trop grosse, trop machin... Il y a eu des moments hardcore, explique la jeune maman de la petite Esmée (6 mois) à 20 Minutes. Mais dans la vie, lorsqu'ils ne sont pas derrière un écran, les gens sont très bienveillants avec moi. Ça ne m'atteint pas plus que ça. OK, ça va être un peu douloureux, je vais me remettre en question, je vais me regarder dans la glace en me disant 'Ah, putain...' ou me dire 'Est-ce que je devais sortir cette chanson ?' Mais ça va durer cinq minutes, parce que je sais qui je suis, je sais ce que je veux et pourquoi je fais les choses."