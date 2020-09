Gaël Monfils : Victime d'insultes racistes, il montre les messages choquants

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités sont plus proches de leurs fans. À cause d'eux, elles sont plus exposées aux moqueries, aux insultes et même au harcèlement en ligne. Gaël Monfils en a fait la triste expérience cette semaine, et révèle aux internautes les messages racistes reçus après une défaite.

"Attention aux yeux, tellement triste les amis", a écrit Gaël Monfils dans sa story Instagram du jeudi 17 septembre 2020. Ainsi, le tennisman français de 34 ans et n°9 mondial au classement ATP a averti ses près de 700 000 followers sur ce qui allait suivre. Il a publié des captures d'écran, montrant les messages qu'il a reçus d'utilisateurs suite à sa défaite au Masters 1000 de Rome. Monfils s'est incliné en deux sets (6-2, 6-4) en 32e de finale du tournoi, face à l'Allemand Dominik Koepfer.

"Nègre de merde (sic), comment peux-tu perdre contre le 100e mondial ?", lui a par exemple demandé un internaute italien du nom d'Enrico Villa. Un autre utilisateur, Marek Bureš, a écrit en anglais à Monfils : "Putain d'esclave, pauvre idiot, encore un match arrangé, bâtard (sic). J'espère que tu te casseras les deux bras (...) singe noir de merde." Les Français ne sont pas en reste. Gaël Monfils a reçu un florilège d'insultes ciblant ses parents, car sa défaite leur a fait perdre des paris.