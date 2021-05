Louane, ses disputes avec Florian Rossi : "Je me suis réveillée et il était parti"

Sur les réseaux sociaux, Louane dévoile parfois des photos idylliques avec son compagnon Florian Rossi. Mais comme dans tous les couples, les deux musiciens connaissent des instants plus orageux. Dans un entretien à Anne Roumanoff dans l'émission Ça fait du bien (Europe 1) le mardi 18 mai 2021, a expliqué que les disputes rythmaient parfois leur quotidien.

"Je ne suis pas la plus facile à vivre, ça, c'est évident, avoue Louane Emera. Après, je suis très gentille. Mais, de par mon manque de contrôle de mes émotions, que je travaille, c'est vrai que mon copain a de la force d'être avec moi !" Comme toujours, ce sont les petites choses qui créent les grands litiges. "S'il ne va plus avoir de batterie et qu'il rentre plus tard que prévu, ça peut créer une embrouille", développe-t-elle.

Souvent, Louane Emera s'inspire de ces tensions pour écrire ses chansons. Dans son dernier album, Joie de vivre, la chanteuse de 24 ans a dédié le titre Ta Peau à une journée de dispute avec Florian Rossi. "Quand je l'ai écrite, c'était vraiment une chanson d'excuses pour mon mec. On s'était engueulé et j'ai vraiment vécu cette journée que je raconte dans la chanson, où je me suis réveillée et où il était parti. Il n'était pas content et il m'a fait la gueule toute la journée", raconte Louane sur Europe 1.

Elle avait réussi à arranger les choses en lui envoyant "un mail avec cette chanson en piano-voix". La recette miracle pour écrire un tube ? "C'est un truc que je fais assez souvent quand il y a une grosse engueulade. Honnêtement, sur cet album, je lui dois beaucoup de chansons", sourit Louane, qui s'inspire tout autant de son lien avec leur fille Esmée (1 an).