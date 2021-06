Marie Portolano (Le Meilleur Pâtissier) jugée par Mercotte : le résultat de "son examen de passage"

La nouvelle est tombée fin mars. Julia Vignali a pris la décision de quitter M6, chaîne qu'elle avait rejoint en 2017, et donc ses émissions, parmi lesquelles Le Meilleur Pâtissier. La présentatrice de 45 ans souhaitait se consacrer à ses projets d'écriture pour le cinéma et la télévision. Il a donc fallu lui trouver une remplaçante. Et c'est Marie Portolano, fraîchement partie de Canal+, qui a été choisie. Un très bon choix selon Mercotte.

Le tournage de la saison 10 a débuté, la compagne de Grégoire Ludig a donc pu faire la connaissance des deux célèbres membres du jury : Cyril Lignac et Mercotte. Et il faut croire que le feeling est très bien passé puisque Jacqueline Mercorelli (de son vrai nom) a partagé une tendre publication sur Instagram. La blogueuse culinaire de 78 ans a mis en ligne une photo sur laquelle on peut la voir avec la nouvelle présentatrice et Cyril, assis sur un fauteuil, en pleine discussion. "Examen de passage réussi pour @marie.portolano elle obtient la mention très bien et est acceptée avec les félicitations du jury dans la grande famille de @lmp_m6", a-t-elle écrit en légende. Une déclaration qui ne manquera pas de toucher la principale intéressée.