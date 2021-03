Marie Portolano mariée à Grégoire Ludig (Palmashow), sosie de Bradley Cooper ? Elle se moque

Mercredi 3 mars 2021, TMC diffuse Ce soir, c'est Palmashow et La folle soirée du Palmashow 2. Une double dose du duo Grégoire Ludig et David Marsais. De leur vie privée on ne sait pas grand-chose à part que le premier est marié a une très jolie et célèbre journaliste. D'ailleurs, hasard du calendrier (?), elle qui est pourtant si discrète sur leur vie privée a fait un post à la fois drôle et mignon sur son compagnon.

En story Instagram, Marie Portolano qui vient de rejoindre le groupe M6 pour présenter des divertissements, a reposté une page de magazine dans laquelle des journalistes se sont amusés à deviner à quel people son mari ressemblait. Selon le magazine, Grégoire Ludig est l'enfant physique de... Frédéric Beigbeder et Bradley Cooper ! Est-elle flattée ou en désaccord avec cette analyse ? On ne le sait pas trop mais en tout cas elle a clairement fait savoir que ça l'avait fait beaucoup rire (elle a posté "ha ha ha" en légende avec un émoticône qui pleure de rire).

Le 15 juin 2019, la journaliste sportive Marie Portolano a épousé Grégoire Ludig. Elle avait posté une photo peu commune de l'événement car on pouvait la voir en robe de mariée avec une cigarette au bec. Elle avait aussi opté pour un look détendu de mariée : petite robe courte et sans chichis et cheveux détachés retenus par un voile tout simple.

C'est Camille Combal qui avait révélé leur histoire d'amour. En 2017, dans l'émission Il en pense quoi Camille ? (C8), il essayait alors de deviner avec quel humoriste français elle formait un couple. La jolie jeune femme est devenue de plus en plus rouge et gênée, jusqu'au moment où le visage de Grégoire Ludig est apparu à l'écran. "Elle a très bon goût, j'adore ! Un couple 100% maison alors ça on adore ! Grégoire, elle m'a donné l'autorisation sinon on ne l'aurait pas dit. Je ne veux pas me faire défoncer à la prochaine réunion de C8", avait-lâché Camille Combal.