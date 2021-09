Aimee Lou Wood (Sex Education) : Cette scène dégoûtante qu'elle a refusé de tourner une 2e fois

La saison 2 avait déjà été compliquée pour Aimee Lou Wood, qui avait connu des aventures plus légères en tout début de série. La jeune femme s'est fait éjaculer dessus par un affreux malotru dans les transports en commun et a dû gérer les conséquences de ce trauma silencieux. La saison 3 sera également riches en émotions, outre cette scène au fluide nasal abondant, et la comédienne promet une arche scénaristique encore plus profonde qu'à l'accoutumée.

"Je suis vraiment heureusement qu'on m'ait fait confiance pour une telle histoire, poursuit la jeune britannique de 26 ans dans Vogue. On a eu des retours incroyables de la part de beaucoup de gens qui ont souffert de situations similaires. C'est ça qui est beau, dans le fait de jouer dans Sex Education. C'est joyeux, puis triste, puis tragique, et puis marrant. Ça capture vraiment ce dont la vie est faite."

Les nouveaux épisodes de la série Sex Education aurait dû être mis en ligne en janvier 2021 si la crise sanitaire n'avait pas perturbé le tournage. Il est donc grand temps de cliquer sur play...