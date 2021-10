Amel Bent : Un membre de sa famille n'ira jamais la voir en concert !

"Moi, à chaque fois que je chante des chansons où j'évoque ma maman, je me mets à pleurer : je suis très sensible sur ce sujet de la famille. Mais elle n'a jamais versé une larme !", a déclaré Amel Bent, non sans une pointe d'humour. Pour son nouvel album, Vivante, sorti dans les bacs ce 1er octobre, elle s'est entourée d'artistes et amis comme Dadju et Vitaa et s'est remise en question par rapport à ces choix musicaux. "J'ai toujours été réfractaire à l'idée de suivre une mode, une tendance et je pense que c'était une erreur de ma part. Il y a eu beaucoup de travail en studios et je remercie Vitaa, qui a coécrit beaucoup de morceaux", a-t-elle commenté.

Ayant grandi dans la cité des 4000, à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), "ville d'artistes", comme elle le dit, Amel Bent a connu des difficultés pour percer dans l'univers de la musique mais n'a jamais fait une croix sur son rêve. Et le futur lui a donné raison !