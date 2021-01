Amel Bent : L'évolution de son look, de ses débuts à aujourd'hui

Le look d'Amel Bent a évolué, comme son corps. La chanteuse, qui s'est délestée de plusieurs kilos au fil des mois, s'autorise désormais les robes courtes, les brassières, comme aux derniers NRJ Music Awards, ou encore le soutien-gorge en cuir, porté avec une chemise ouverte.

"Déjà mon corps, je ne l'aime toujours pas des masses à vrai dire, mais disons que d'avoir épousé un homme qui me regarde avec des yeux pleins d'amour, d'avoir deux petites filles qui me disent tous les matins : 'Maman, t'es la plus belle des mamans'. Ça peut aider", la mère de Sofia et Hana (4 et 3 ans) avait-elle confié au magazine Apollon en novembre dernier. Malgré les inquiétudes de quelques fans, la majorité de ses admirateurs sont unanimes : Amel Bent est une bombe !