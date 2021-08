Amel Bent en vacances avec son mari et ses filles, elle partage une adorable vidéo

Amel Bent et ses filles sont folles de Patrick Antonelli ! Sur Instagram, la chanteuse de 36 ans a dévoilé un moment plein d'amour de la petite famille. Sur le réseau social, la maman de Sofia et Hana (5 et 3 ans) a partagé une vidéo de l'une de ses filles. La petite, en couche culotte, tient la tondeuse de son père dans sa main et s'amuse à le masser avec, tandis qu'il est assis dans leur véranda !

Patrick Antonelli, propriétaire d'auto-écoles dans les Hauts-de-Seine, n'apparaît pas de face sur la vidéo. Bien bronzé, il montre fièrement son dos musclé et tatoué. Amel Bent, apparemment émue par ce moment père-fille, a ajouté en fond sonore la chanson Amour, toujours de Clara Luciani. Elle a également mis un gif "I love dad".