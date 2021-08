Amel Bent sexy en maillot : elle dévoile ses courbes et son bronzage au bord de la piscine

Amel Bent est en congés et le fait savoir ! Sur Instagram, la chanteuse de 36 ans, maman de Sofia et Hana (3 et 5 ans) dévoile ses courbes et son teint hâlé sur le réseau social. Suivie par plus de 766 000 personnes, l'interprète de Ne retiens pas tes larmes montre volontiers un aperçu de ses vacances ensoleillées, loin des studios et des plateaux télé.

En story, celle qui partage la vie de Patrick Antonelli prend la pose à la plage !

Habillée d'un maillot de bain deux pièces couleur fluo qui met en valeur ses courbes, Amel Bent apparaît reposée, sur le sable fin. Sur un autre cliché, elle se dévoile dans un maillot griffé Gucci. Assise sur sa chaise longue, au bord de la piscine, lunettes de soleil sur le nez, Amel Bent affiche son magnifique bronzage !