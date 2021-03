Amel Bent charriée sur ses rondeurs, Benjamin Castaldi s'excuse des années après

Il y a quelques jours, Vaimalama Chaves a été attaquée par un internaute sur son poids. L'ancienne Miss France, avec le franc parler qu'on lui connaît, n'a pas laissé passer sa remarque pour le moins déplacée. Cet internaute lui disait : "t'as vraiment grossi". Mieux aurait-il valu qu'il ne provoque pas la sublime Vaimalama Chaves qui lui a répondu sans prendre pincette, et elle avait tout à fait raison d'invoquer en premier lieu que son corps lui appartient et qu'elle en fait donc ce qu'elle veut. "Cher inconnu, Merci pour ce message qui me permet de rappeler au monde que : 1. Mon corps est mien, tu peux dire ce que tu veux, ça ne te concerne pas 2. Oui, probablement, et va évoluer encore, un peu, beaucoup, à la folie, ... 3. Je m'en bats le clitooooo :D hehe. Feel free to leave !", avait rétorqué l'ancienne reine de beauté.

Ce vendredi 26 mars 2021, Benjamin Castaldi a repris ce sujet dans son émission Touche pas à mon poste ouvert à tous, sur C8. Tous les chroniqueurs étaient d'accord pour dire que Vaimalama Chaves a adopté la bonne attitude face au commentaire déplacé qu'elle a reçu. Emilie Lopez, chroniqueuse de l'émission et journaliste de Télé-Loisirs a alors fait un lien avec une autre personnalité dont le poids est régulièrement commenté : Amel Bent. "On a eu Amel Bent en interview pour Télé-Loisirs et elle nous expliquait, vous savez elle a perdu du poids depuis quelque temps, et dans sa chanson Ma philosophie elle chantait : 'J'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les coeurs'... Y a quand même des gens qui ont envoyé des messages en disant : 'Tu n'as plus le droit de chanter ça parce que maintenant que t'as maigri et que tu es comme ça...'"

C'est alors que Benjamin Castaldi est revenu sur l'époque Nouvelle Star, qu'il animait, et l'époque où il avait côtoyé Amel Bent, candidate de l'émission de M6. "Pour vous montrer que les temps ont changé, moi quand j'ai fait Nouvelle Star, y avait donc Amel. C'est vrai qu'Amel était ronde et qu'on voyait qu'elle aimait manger, la pâte à tartiner et tout ça. Dans les portraits, même moi, je la charriais un peu sur ça", s'est souvenu Benjamin Castaldi. L'animateur a ensuite fait son mea culpa, déclarant : "J'avais tort de le faire." Des mots qui toucheront sans aucun doute Amel Bent.

Dans une récente interview accordée au Parisien, la coach de The Voice (TF1) a évoqué ces remarques sur son tube Ma philosophie. "Il n'y a jamais eu de fierté à être ronde mais l'idée de mériter le respect, peu importe son apparence. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir réussi à combattre certains démons et de renvoyer à mes enfants l'image d'une maman pleine de vie, active, en bonne santé", s'était défendue Amel Bent.