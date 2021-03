Amel Bent amincie : "Je ne me suis pas affamée avant de faire The Voice"

Depuis le début de la nouvelle saison de The Voice (TF1), Amel Bent et Vianney ne font que se chercher, si bien qu'un soir le petit nouveau des coachs a osé une comparaison entre Pumba et Timon, les deux personnages cultes du dessin animé Le Roi Lion. "Cela fait trois semaines que je ne mange pas : je refuse d'être Pumba", lui avait alors lancé Amel Bent, sur le ton de la plaisanterie. Quoi que.

Interviewée par Le Parisien, la chanteuse de 35 ans est revenue sur les propos de Vianney tenus lors du prime ainsi que sur sa réponse. "C'est de l'humour, du second degré, de l'autodérision. Bien évidemment, je ne me suis pas affamée avant de faire The Voice. Ma perte de poids a été progressive. ce n'est même pas le fruit d'un régime mais simplement d'une alimentation beaucoup plus saine", a-t-elle expliqué.

Aujourd'hui, je suis fière

Maman de Sofia (5 ans) et d'Hana (4 ans), la femme de Patrick Antonelli a expliqué que sa perte de poids ne change rien à son discours tenu dans son tube Ma philosophie. Ses rondeurs ne sont plus là mais sa prise de position n'a pas bougé : "Il n'y a jamais eu de fierté à être ronde mais l'idée de mériter le respect, peu importe son apparence. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir réussi à combattre certains démons et de renvoyer à mes enfants l'image d'une maman pleine de vie, active, en bonne santé." Mieux dans sa peau et sûre d'elle, Amel révèle que le secret de sa perte de poids réside tout simplement dans de nouvelles habitudes de vie plus saines ainsi qu'à des menus plus équilibrés. "Je fais attention à ce que je cuisine à la maison" a-t-elle indiqué.

Et Amel Bent ne tient plus rigueur à Vianney après sa boutade dans The Voice. "Même s'il m'a traitée de Pumba, je l'aime quand même", avait-elle expliqué à Bernard Montiel sur RFM.