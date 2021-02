The Voice 2021 : Amel Bent enfreint le règlement, Marc Lavoine dépité

Samedi 27 février 2021, TF1 a diffusé un nouvel épisode de The Voice. Vianney, Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine ont eu affaire à une quatrième salve d'auditions à l'aveugle au cours de laquelle des Talents d'exception ont été recrutés. Tout est permis à l'approche des premières battles et les coachs se sont encore une fois tirés dans les pattes pour accueillir les plus belles voix dans leurs équipes.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

ÉLODIE : SHY GUY - DIANA KING

Élodie, 32 ans, est femme au foyer et artiste depuis toujours. Elle a toutefois mis sa passion entre parenthèse lorsqu'elle est devenue maman à l'âge de 23 ans, d'une petite fille prénommée India. Pesant pas plus de 700 grammes à la naissance et mesurant 32 cm, elle est restée 4 mois à l'hôpital. Une période très compliquée pour Élodie qui a donc fait une pause dans la musique pour se consacrer à sa fille, sa priorité. Élodie a choisi d'impressionner les coachs avec une reprise dynamique de Shy Guy, l'un des célèbres tubes de la chanteuse jamaïcaine Diana King. Dès qu'il a reconnu les influences reggae, Vianney n'a pas résisté à l'envie d'appuyer sur le buzzer et s'est mis à danser face à la candidate. Élodie a assurément mis l'ambiance sur le plateau et a également convaincu Amel Bent et Florent Pagny, au grand regret de Vianney.

Élodie intègre l'équipe de Amel Bent.

ANGELO : LES PARADIS PERDUS - CHRISTOPHE

Angelo est un professeur d'italien de 31 ans qui vit à Metz. Il adore son métier, ses élèves mais la musique est une passion qui l'anime depuis bien longtemps. Il vient d'une famille de musiciens et de chanteurs. Sa première vétiable expérience musicale date du décès de son père, lorsqu'on lui a demandé de chanter. Toute sa famille l'a alors poussé à travailler sa voix. Angelo a bien fait de tenter sa chance puisqu'en seulement quelques secondes, il a envoûté Vianney et Amel Bent mais aussi Florent Pagny. In extremis, Marc Lavoine a décidé de les rejoindre de l'autre côté du fauteuil. Malheureusement, il a été bloqué par Amel Bent. C'est donc la deuxième fois que la chanteuse utilise un bloque, alors que les coachs n'ont normalement le droit qu'à une tentative. "Je pense que je vais me faire disputer mais j'en ai rien à faire", a-t-elle lâché, assurant vouloir mettre "toutes les chances de son côté" pour recruter Angelo. Ce qui n'était pas pour plaire à Marc Lavoine. Il faut dire que le candidat a impressionné avec sa reprise revisité des Paradis Perdus de Christophe, suscitant une grande émotion.

Angelo intègre l'équipe de Vianney.

ALYAH : UNINTENDED - MUSE

Alyah, 17 ans, est lycéenne et chante depuis toujours. Ou du moins depuis qu'elle a vu Carmen à l'Opéra, à l'âge de 6 ans. Elle a commencé à faire des concerts et ses parents représentent un grand soutien. Sa mère pour la musique et son père pour le sport. Ancien footballeur professionnel, il l'a initié à l'athétisme, c'est la deuxième passion d'Alyah après le chant. Malgré sa grande nervosité sur scène et son manque de justesse, Alyah a séduit avec sa voix angélique Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny.

Alyah intègre l'équipe de Marc Lavoine.

LUCIANO : GRACE KELLY - MIKA

Luciano, 32 ans, vient du Brésil et habite en France depuis 10 ans. Il n'a pas la voix de son physique, assure-t-il en coulisses avant de promettre de grandes surprises. Et il avait dit vrai, accompagné de son piano, le jeune homme a décidé de reprendre Grace Kelly de Mika, célèbre tube d'un coach emblématique de l'émission. Luciano a ainsi dévoilé sa voix unique en s'appropriant la chanson ainsi que sa grande maîtrise et ses qualités de pianiste. Un vrai spectacle sur scène qui fait l'unanimité. Les coachs ont même comparé son style à celui d'Elton John. Rien que ça !

Luciano intègre l'équipe de Marc Lavoine.

AZZA : HABIBI - KENDJI GIRAC

Azza, 26 ans, est une journaliste mode et beaué qui a grandi à Marseille, d'origine tunisienne et habite à Paris depuis 8 ans. Issue d'une famille de sept, elle est l'aînée de 5 enfants (3 frères, 1 soeur). Tous ont une passion commune : la musique. Elle a livré une superbe performance sur la musique de Kendji Girac, Habibi, avec un arrangement bien différent qui a rendu hommage à ses origines orientales. Pourtant, Florent Pagny est le seul à se retourner. Le coach s'est toutefois réjouit de na pas avoir eu à batailler. Amel Bent a malheureusement jugé qu'il y avait trop de faussetés malgré qu'Azza ait une voix et un timbre qu'elle affectionne. Tous sont d'accord pour saluer sa prestation et pour dire qu'elle mérite assurémment sa place dans The Voice.

Azza intègre l'équipe de Florent Pagny.

CAMELIONE : L'EFFET DE MASSE - MAËLLE

Camelione, 20 ans est étudiante en musique. Au piano, elle a repris le tube de la gagnante de la septième saison de The Voice, Maëlle. Camelione a choisi d'interpréter cette chanson car le message l'a touche particulièrement, "J'ai vécu du harcèlement plus jeune, maintenant ça va beaucoup mieux, je suis très heureuse dans ma vie mais ce'st quelque chose qui m'a attaqué, je trouve ça important d'en parler", a-t-elle expliqué. À la toute dernière seconde, Vianney et Florent Pagny se sont retournés pour elle. Avant de faire son choix, Camélione a demandé à Vianney de chanter à ses côtés sur scène. La jeune femme avait déjà tout prévu puisqu'elle avait travaillé la chanson de l'artiste Les filles d'aujourd'hui, qu'il hante d'ordinaire avec Joyce Jonathan. Florent Pagny a alors vite compris qu'il n'avait plus beaucoup de chance.



Camélione intègre l'équipe de Vianney.

LUC : LE CHANT DE LA LIBÉRATION - YVES MONTAND

Luc, ne travaille plus à cause de l'épidémie de coronavirus mais il est tromboniste et se passionne pour la musique depuis toujours. S'il a vécu une enfance qu'il qualifie de "normale", sa vie a basculé à ses 19 ans. À cette époque, il prend conscience de son homosexualté, un sujet tabou dans sa famille. La nouvelle a d'ailleurs était "mal digérée" comme il l'a confié en coulisses. "J'ai du quitter le foyer familial, et j'ai vécu dans la rue pendant six ans, c'était très dur". Une période difficile mais qu'il ne regrette pas car elle lui a permis de changer. "Quand on a vécu cette période, on voit vraiment la vie autrement". Il veut faire passer un message d'amour, de tolérance, et de paix sur la scène de The Voice. Marc Lavoine est le seul à s'être retourné, très ému.

Luc intègre l'équipe de Marc Lavoine.

TOM : CREEP - RADIOHEAD

Tom, 48 ans, est le dernier candidat à tenter sa chance de la soirée. À 48 ans, il a 25 ans de carrière dans la musique derrière lui. Ce papa comblé de quatre enfants vit de sa passion et a même eu l'occasion de jouer dans une comédie musicale, Roméo & Juliette. Il avait alors décroché le rôle du grand méchant, Tybalt. Il s'est attaqué à une chanson très difficile, Creep de Radiohead. Mais son audace aura payé puisque Marc Lavoine et Florent Pagny ont appuyé sur leur buzzer.

Tom intègre l'équipe de Florent Pagny.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Amel Bent : Wahil, Nicolas, Jaja, Malaïka, Robin, Niki, Lara Bou Abdo, Élodie

Marc Lavoine : Arthur, Margaux, Louise Mambell, Tarik, Jim Bauer, Annick, Alyah, Luciano, Luc

Vianney : Mentissa, Youssef, Séri, Kay, Bryan Tournié, Paulo, Angelo, Camélione

Florent Pagny : Giada, Edgar, Marghe, Marie, Vanina, Eolya, Azza, Tom