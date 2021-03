Amel Bent : Ses filles refont "The Voice" et se montrent sans pitié !

Amel Bent excelle en tant que coach dans la saison 2021 de The Voice et contourne les règles en recrutant plus de Talents que prévu. En plus d'apporter une touche glamour indéniable dans ce casting aux 3/4 masculin, avec les expérimentés Florent Pagny et Marc Lavoine et le petit nouveau qui ne tient pas en place et casse les sièges, Vianney, la chanteuse de 35 ans fait preuve d'une grande sensibilité dans ses précieux conseils. Elle tient profondément à ses Talents et cela se voit.

C'est dans une toute autre ambiance, un peu moins bienveillante que l'interprète de 1,2,3 (en duo avec Hatik) a plongé les milliers d'abonnés qui la suivent sur Instagram mardi 30 mars 2021. Pour le plus grand plaisir de ses admirateurs, Amel Bent a publié plusieurs photos de ses deux filles Sofia (5 ans) et Hana (3 ans et demi).

Les deux adorables fillettes, habillées toutes les deux avec du kaki, ont joué à reproduire The Voice, ce qui n'a pas manqué d'attendrir et amuser leur maman. Mais force est de constater que malgré leur jeune âge, Sofia et Hana sont intraitables. "Elles jouent à The Voice. Hana est une coach vraiment très difficile en affaires. Elle ne s'est pas retournée pour sa soeur !", a commenté Amel Bent en légende d'une première photo montrant Sofia avec un micro et Hana de dos. Sofia ne s'est pas montrée plus tendre avec sa petite soeur puisque elle non plus ne s'est pas retournée. "La vengeance", s'est amusée Amel Bent sur une autre image de ses deux princesses.

Sofia et Hana sont toutes les deux le fruit de l'amour qu'Amel Bent porte à son mari, Patrick Antonelli. Tous deux sont mariés depuis 2015. Malgré la délicate affaire dans laquelle son époux s'est retrouvé impliqué, et qui lui a valu d'être condamné à de la prison ferme, la chanteuse l'a toujours soutenu. Amel Bent a ses deux princesses gravées dans la peau puisqu'elle s'est fait tatouer leurs prénoms dans le cou. Des inscriptions que laissent apparaître dans les primes de The Voice, dans des looks qui font tous sensation.