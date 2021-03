The Voice 2021 : Amel Bent explose les compteurs de son équipe, Vianney frustré

Samedi 20 mars 2021, TF1 diffusait la dernière salve d'auditions à l'aveugle de la nouvelle saison de The Voice. Les quatre coachs ont fini de composer leur équipe. Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney n'ont pas été déçus par les derniers artistes qui se sont présentés devant eux.

MANON CRUZ : ALIVE - SIA

Manon Cruz, 21 ans, vient de terminer une école de musique. Elle est passionnée par ce milieu depuis son plus jeune âge et la musique lui a permis de s'évader : "J'ai eu du harcèlement moral, physique, c'est des moqueries tous les jours... Pour se relever je me suis accrochée à la musique." C'est donc avec détermination qu'elle s'est présentée sur scène pour impressionner les coachs. Manon a réussi à convaincre Florent Pagny et Amel Bent.

Manon Cruz intègre l'équipe de Florent Pagny.

OTTA : BRUISES - LEWIS CAPALDI

Otta, 29 ans, est un auteur-compositeur-interprète. Il est un artiste déjà expérimenté et a même déjà réussi à signer un contrat à 20 ans et à sortir deux singles par la suite. Le succès n'a pas été au rendez-vous et Otta s'est résolu à travailler dans la restauration. Otta a rapidement embarqué Florent Pagny et Amel Bent dans son univers. Vianney aurait bien aimé se retourner également mais il se retrouve dans un dilemme étant donné que son équipe est déjà plus qu'au complet. Le chanteur en est frustré.

Otta intègre l'équipe de Amel Bent.

CHIARA : RISE UP - ANDRA DAY

Chiara, 23 ans, est étudiante en écriture de chansons. Sa voix maîtrisée et sa justesse ont fait se retourner Florent Pagny. C'est le seul coach qui a été séduit par sa prestation, pour son grand plaisir. Le chanteur prévoit néanmoins de la faire beaucoup travailler lors des coachings, en commençant par lui apprendre à gérer ses émotions.

Chiara intègre l'équipe de Florent Pagny.

ZACHARY DOLCE : ILS S'AIMENT - DANIEL LAVOIE

Zachary Dolce, 21, est en 3e année d'étude en école d'ingénieur, sa dernière. The Voice arrive à un moment où il est en plein doute et où il se remet en question sur ses talents de musicien et de chanteur. À la toute dernière seconde de sa prestation, et à la grande surprise même de Zachary, Marc Lavoine et Amel Bent ont décidé d'appuyer sur le buzzer. "T'as eu très chaud aux fesses", s'est d'ailleurs amusé Vianney.

Zachary Dolce intègre l'équipe de Marc Lavoine.

ROBIN BARON : J'VEUX PAS QU'TU T'EN AILLES - MICHEL JONASZ

Robin Baron, 23 ans, est étudiant dans une école de musique à Toulouse. Passionné de musique, pour faire plaisir à ses parents, il a suivi des études scientifiques ce qui l'a plongé dans une brève dépression. Il a finalement tout plaqué dans le secret pour se lancer. Robin s'est prouvé qu'il avait pris la bonne décision puisqu'en quelques secondes, Marc Lavoine, très ému par sa prestation, s'est retourné pour lui.

Robin Baron intègre l'équipe de Marc Lavoine.

CAMILLE : DANCE MONKEY - TONES AND I

Camille, 21 ans, a bluffé les coachs avec sa performance dansante et dynamique mais aussi avec sa signature vocale très originale. Elle a réussi à faire buzzer Amel Bent mais aussi Vianney qui compte pourtant déjà 15 candidats dans son équipe (Le candidat The Vivi n'avait pas encore été écarté de l'émission lors du tournage). "Moi tu m'as ensorcélé", a-t-il lâché.

Camille intègre l'équipe de Amel Bent.

JESSIE WILL : POUR QUE TU M'AIMES ENCORE - CÉLINE DION

Jessie Will, 24 ans, vient de Nanterre. Il est barman et est un fou de musique comme le montrent ses nombreux tatouages. Après le divorce de ses parents, Jessie Will est resté vivre avec sa mère, laquelle a rencontré de lourds problèmes financiers. Il a donc été placé en foyer à l'âge de 6 ans et c'est là qu'il a commencé à chanter. Sur la scène de The Voice, il a livré une version revisitée et bouleversante de Pour que tu m'aimes encore. Amel Bent s'est retournée encore une fois, amenant son équipe à... 16 Talents ! Lors des battles, la chanteuse devra donc former deux trios.

Jessie Will intègre l'équipe de Amel Bent.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Amel Bent : Wahil, Nicolas, Jaja, Malaïka, Robin, Niki, Lara Bou Abdo, Élodie, Sonia, Cyprien, Marvin, Élise, Julien, Otta, Camille, Jessie Will

Marc Lavoine : Arthur, Margaux, Louise Mambell, Tarik, Jim Bauer, Annick, Alyah, Luciano, Luc, Quentin Malo, Charlotte Elizabeth, Clara Polaire, Zachary Dolce, Robin Baron

Vianney : Mentissa, Youssef, Séri, Kay, Bryan Tournié, Paulo, Angelo, Camélione, Alexis Roussiaux, Jérémy, Nico Sarro, Stellia Koumba, Anaïd, Aimée

Florent Pagny : Giada, Edgar, Marghe, Marie, Vanina, Eolya, Azza, Tom, Pottok on the sofa, Yannick Schlesser, Canta Diva, Silvio Ilardo, Manon Cruz, Chiara