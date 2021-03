Vianney casse deux fauteuils dans The Voice : des conséquences sur le tournage de l'émission..

Dans The Voice, la nouvelle recrue des coachs, Vianney, est à la limite de voler la vedette aux Talents. Depuis le début de la saison, le chanteur fait beaucoup parler de lui pour son instabilité. Debout sur son fauteuil, assis sur l'accoudoir, les genoux recroquevillés contre sa poitrine... Vianney trouve toujours une nouvelle position au moment d'écouter les prestations. Et ce qui devait arriver arriva, il a cassé non pas un, mais deux fauteuils !

En effet, lors des auditions à l'aveugle du samedi 13 mars 2021, Vianney s'est brusquement levé de son siège, bloquant ainsi la fonction pivotement. "Pourquoi vos fauteuils ne se sont pas retournés ?", s'est d'ailleurs étonné Marc Lavoine. "Bah parce qu'il a foutu en l'air le système, il a pété le fauteuil, a alors expliqué Florent Pagny, hilare. Il faut tout recalibrer..." Les équipes techniques ont donc dû intervenir pour régler le problème. Une séquence qui n'est pas passée inaperçue et Vianney a été amené à reconnaitre sa maladresse lors d'une interview pour LCI.

"J'ai bourriné un peu", a-t-il reconnu. Et de poursuivre en révélant que cela n'a pas été sans conséquences : "J'ai un peu merdé, mais ça y est, ils sont réparés. On a juste pris un peu de retard lors du tournage. Je m'en suis voulu mais je ne l'ai pas fait exprès. Ici, il se passe des trucs qui nous rendent un peu euphoriques, qui nous mettent en joie, qui nous excitent. C'est ça, la musique. On est tout le temps surpris."

Vianney n'a en même temps jamais caché être quelque peu hyperactif. Ainsi, devoir rester assis au même endroit plusieurs heures est un exercice difficile pour lui. Reste que le chanteur prend un réel plaisir à participer à l'émission. "Ce qui est certain, c'est que je suis allé de découverte en découverte. J'ai beaucoup appris depuis le début de la saison, je me suis déjà beaucoup enrichi. Rien que pour ça, c'était un bon choix de venir ici", a-t-il confié à nos confrères.