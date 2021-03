The Voice 2021 : Un ex-sportif professionnel, un proche de Björk... et un incident de fauteuil

Ce samedi 13 mars 2021, TF1 a diffusé un nouvel épisode de The Voice 2021. Il s'agissait de l'avant-dernier épisode des auditions à l'aveugle avant les premières battles. Vianney, Marc Lavoine, Amel Bent et Florent Pagny ont eu de plus en plus de mal à faire leur choix puisque leurs équipes sont presque au complet.

MARVIN : ALL IN LOVE IS FAIR - STEVIE WONDER

Marvin, 29 ans, est un ancien rugbyman professionnel qui a tout quitté pour la musique. Il a toujours chanté et composé mais n'a jamais saisi les occasions qui se présentaient à lui, préférant alors se consacrer à son sport. Marvin n'a pas choisi la facilité en interprétant un titre de Stevie Wonder, All in love is fair. Sa prestation a réussi à convaincre Amel Bent et Vianney.

Marvin intègre l'équipe de Amel Bent.

CHARLOTTE ELIZABETH : LA BONNE ÉTOILE - M

Charlotte Elizabeth, 26 ans, est une pianiste et chanteuse qui donne des cours de piano à Paris. Lors du premier confinement en 2020, la jeune femme a fait un concert en live sur une plateforme avec un ami, lequel a été vu par plus de 60 000 personnes. Certains coachs ont beau lui avoir trouvé des airs à Vanessa Paradis dans sa voix, Charlotte a eu chaud car seul Marc Lavoine s'est retourné pour elle, in extremis.

Charlotte Elizabeth intègre l'équipe de Marc Lavoine.

SILVIO ILARDO : J'ENVOIE VALSER - ZAZIE

Silvio Ilardo, 31 ans, fait de la musique depuis 15 ans et évoluait en tant que danseur dans le passé. Expert en danses latine américaines, il a dansé dans le monde entier. Avec The Voice, il est obligé de chanter les chansons des autres, chose qu'il n'apprécie pas forcément ainsi, pour ajouter sa petite touche, il souhaite réaliser "une performance d'interprétation". Seule Amel Bent ne s'est pas retournée. Si Silvio finit par choisir Florent Pagny, c'est Vianney qui a décidé de le rejoindre en coulisses, "pétant" les fauteuils sur son passage. "Pourquoi vos fauteuils se sont pas retournés ?", s'est étonné Marc Lavoine. "Bah parce qu'il a foutu en l'air le système, il a pété le fauteuil, a alors expliqué Florent Pagny, hilare. Il faut tout requalibré..."

Silvio Ilardo intègre l'équipe de Florent Pagny.

NICO SARRO : WHO WANTS TO LIVE FOREVER - QUEEN

Nico Sarro, 45 ans, est un musicien, chanteur, auteur, compositeur et ingénieur du son également. Il a eu la chance d'être sur un album de Björk ou encore de travailler sur la B.O de la série américaine Heroes. Avec The Voice, Nico espère sortir de l'ombre. Il est bien parti puisqu'il a fait l'unanimité auprès des quatre coachs.

Nico Sarro intègre l'équipe de Vianney.

ELISE : BEAUTIFUL - CHRISTINA AGUILERA

Élise, 16 ans, est une lycéenne habituée des spectacles et des concours. Pourtant, elle est très stressée à l'idée de monter sur la scène de The Voice. Qui plus est, elle a choisi d'interpréter une chanson de la grande chanteuse Christina Aguilera. Un choix osé qui aurait bien pu lui faire louper sa chance. Heureusement, Amel Bent a succombé à l'appel du buzzer et s'est retournée avant les toutes dernières notes de Elise.

Élise intègre l'équipe d'Amel Bent.

STELLIA KOUMBA : LA QUÊTE - JACQUES BREL

Stellia Koumba, 29 ans, est une chanteuse professionnelle. Elle a commencé à chanter dès l'âge de 5 ans avec son père dans son pays natal, le Gabon. Son père était lui aussi chanteur et a enregistré son premier album lorsqu'elle était enfant. Stellia ne pensait pas suivre ses pas, s'orientant d'abord vers un métier d'avocate. Elle s'est rendue compte que la chanson était aussi une grande arme pour passer des messages. Marc Lavoine et Vianney ont été sensibles à la voix et à l'engagement de Stellia.

Stellia Koumba intègre l'équipe de Vianney.

ANAÏD : JE SUIS UNE TOMBE - VINCENT BAGUIAN

Anaïd, 25 ans, est française d'origine arménienne. Elle a souhaité rendre hommage à son pays et sa culture. Issue d'une famille de musiciens, sur scène elle était accompagnée de son frère et de son père et a chanté en arménien et en français. Sa justesse et la maîtrise de sa voix a impressionné tous les coachs et les quatre se sont retournés pour elle. Marc Lavoine était très ému.

Anaïd intègre l'équipe de Vianney.

Avec Anaïd, Vianney termine son équipe de 14 Talents (le candidat The Vivi était alors encore compté et n'était pas évincé du programme lors du tournage). Mais l'artiste peut encore appuyer sur le bouton rouge en cas de coup de coeur.

AIMÉE : BEFORE YOU GO - LEWIS CAPALDI

Malgré quelques faussetés au cours de sa prestation, Aimée, 16 ans, est parvenue à faire craquer Amel Bent et même Vianney, qui avait donc pourtant déjà complété son équipe. "Sache-le, tu as eu de la chance", ont-ils expliqué à cause de ses maladresses. Mais le pari avec la jolie blonde est pris.



Aimée intègre l'équipe de Vianney.

CLARA POLAIRE : LES BLEUS - RÉGINE

Clara Polaire, 31 ans, est une chanteuse et comédienne. Elle a interprété une chanson lourde de sens, celle de Régine écrite par Serge Gainsbourg sur les violences faites aux femmes, Les Bleus. Bien que très triste, ce titre est également très poétique. En seulement quelques notes, Marc Lavoine s'est retourné. "Vous entendre c'est formidable, vous regarder c'est beau", lui déclare-t-il, étant le seul coach à la vouloir dans son équipe.

Clara Polaire intègre l'équipe de Marc Lavoine.

JULIEN : CARUSO - LUCIO DALLA

Julien. Il a 18 ans et a une voix d'opéra exceptionnelle. Le jeune homme a déjà tenté sa chance l'année passée dans The Voice, avec une chanson plus éloignée de cet univers, ce qui ne lui avait pas réussi. Alors que la chanson est à une seconde d'être terminée, Amel Bent s'est lancée sur son buzzer. "Je suis obligée", a-t-elle martelé pour se justifier.

Julien intègre l'équipe de Amel Bent.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Amel Bent : Wahil, Nicolas, Jaja, Malaïka, Robin, Niki, Lara Bou Abdo, Élodie, Sonia, Cyprien, Marvin, Élise, Julien

Marc Lavoine : Arthur, Margaux, Louise Mambell, Tarik, Jim Bauer, Annick, Alyah, Luciano, Luc, Quentin Malo, Charlotte Elizabeth, Clara Polaire

Vianney : Mentissa, Youssef, Séri, Kay, Bryan Tournié, Paulo, Angelo, Camélione, Alexis Roussiaux, Jérémy, Nico Sarro, Stellia Koumba, Anaïd, Aimée

Florent Pagny : Giada, Edgar, Marghe, Marie, Vanina, Eolya, Azza, Tom, Pottok on the sofa, Yannick Schlesser, Canta Diva, Silvio Ilardo