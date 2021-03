Vianney "pète" les fauteuils dans The Voice : les équipes techniques obligées d'intervenir

Les premières battles approchent à grand pas dans The Voice. Samedi 13 mars 2021 avait lieu les avant-dernières auditions à l'aveugle de la saison. Ainsi, les équipes des quatre coachs sont presque complètes mais les Talents ont continué de se succéder sur la scène, rendant les ultimes choix compliqués à faire. Il y en a un qui a en tout cas suscité beaucoup d'intérêt, c'est Silvio Ilardi. À 31 ans, le candidat s'est démarqué en proposant une version retravaillée de J'envoie Valser, de Zazie. Et c'est finalement Florent Pagny qui a pu le recruter, au grand dam de Vianney. Déçu de ne pas avoir réussi à le convaincre, le chanteur a décidé de le rejoindre en coulisses pour lui parler davantage. Mais sur son passage, et alors que les fauteuils se remettaient dos à la scène, il a créé un petit couac, donnant une belle frayeur à la production.

En effet, les fauteuils de Vianney et d'Amel Bent sont restés bloqués au moment de pivoter. "Pourquoi vos fauteuils ne se sont pas retournés ?", s'est étonné Marc Lavoine. "Bah parce qu'il a foutu en l'air le système, il a pété le fauteuil, a alors expliqué Florent Pagny, hilare. Il faut tout recalibré..." Les équipes techniques ont donc dû intervenir pour régler le problème. À son retour sur le plateau, Vianney s'est enfin rendu compte de sa maladresse. "J'ai pété le truc ?! Non arrête... Je suis un bourrinos", a-t-il été forcé de reconnaître. "Non mais Vianney, regarde il ne bouge plus mon fauteuil !", a commenté de son côté Amel Bent. Heureusement, tout a fini par s'arranger très rapidement et les coachs ont pu reprendre leurs places.

Ce n'est pourtant pas la première fois que les gestes brusques de Vianney sont pointés du doigt avec humour dans The Voice. Déjà le 13 février dernier, ses camarades s'amusaient de son incapacité à se maintenir stable sur son siège. "Mais fais gaffe, je pense que ton fauteuil ne va pas faire la saison", avait d'ailleurs prédit Amel Bent. Et pour Florent Pagny de surenchérir : "En fait ils n'avaient pas prévu avec toi de tout renforcer." La paire va décidément finir par avoir raison... Vianney s'était alors défendu de ces vannes en expliquant avoir constamment la bougeotte. "Je n'aime pas rester au même endroit, c'est comme ça tout le temps. Mais je le sais", a-t-il lâché. "Bah oui on a remarqué ! Ça s'appelle être hyperactif", avait donc analysé Florent Pagny. Un trouble qu'a reconnu le principal intéressé.