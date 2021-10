Amel Bent : ses filles Hana et Sofia, adorables chanteuses comme leur maman

Le talent serait-il héréditaire ? Amel Bent semble avoir mis au monde deux futures stars de la chanson. Sur son compte Instagram, l'interprète de Je reste, heureuse maman d'Hana et Sofia (5 et 4 ans) a partagé avec ses fans des vidéos de ses filles en train de chanter. Après la tournée des plateaux télé et magazines pour faire la promotion de son nouvel album Vivante, l'artiste de 36 ans s'offre du temps en famille. A son domicile, Amel Bent filme ses filles que l'on voit de dos.

Cheveux lâchés et robe rose de princesse, elles tiennent le micro du bout de leurs doigts et chantent toutes deux Y'a pas que les grands qui rêvent de Valentina, ex-membre du groupe Kids United et ancienne participante de The Voice Kids. On peut entendre la petite voix de l'aînée, Hana, qui semble prête à prendre la relève de sa célèbre maman !

Toujours en story, Amel Bent a posté une photo d'elle, tenant sa petite dernière dans les bras et l'embrassant. En légende, elle note : "4 ans mon amour". Dimanche 17 octobre, c'était donc l'anniversaire de la jeune Sofia.