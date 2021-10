Amel Bent : Beauté florale à la Fashion Week, au milieu de femmes de footballeurs

Après huit jours de défilés, de présentations et de soirées, la Fashion Week parisienne est arrivée à son terme ! Amel Bent a attendu la fin de cette folle semaine pour s'y distinguer. La chanteuse a passé son lundi après-midi dans un musée et s'est fondue dans une foule d'influenceuses...

Amel Bent n'a assisté qu'à un seul défilé de la Paris Fashion Week, celui de Giambattista Valli ! Lundi 4 octobre, le créateur italien a dévoilé sa collection prêt-à-porter printemps-été 2022 au Musée d'Art Moderne, voisin du Palais de Tokyo, dans le 16e arrondissement. L'auteure de l'album Vivante (sorti le 1er octobre) portait pour l'occasion un manteau à motifs floraux et des bottes noires.

Sagement assise au premier rang, l'interprète de 36 ans a suivi avec la plus grande attention les passages des mannequins castés pour le défilé. La maman d'Hana et Sofia avait pour voisines l'influenceuse Olivia Palermo et le mannequin français Ophélie Guillermand. Non loin d'elles, se trouvaient les autres spectatrices stars du défilé Giambattista Valli, à savoir Maria Zulay Pogba et Jessica Aïdi Verratti, épouses respectives des footballeurs Paul Pogba et Marco Verratti.

Les deux femmes réalisaient ainsi leurs deuxièmes sorties mode de la semaine. Zulay Pogba avait d'abord assisté au défilé L'Oréal Paris, dimanche 3 octobre. Le 29 septembre, Jessica Aïdi Verratti était à celui de Balmain avec son mari.