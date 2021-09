Paul Pogba et sa femme dévoilent enfin le prénom de leur 2e enfant

Il aura fallu attendre un an pour enfin connaître le prénom du deuxième enfant de Paul Pogba. Après la naissance de Shakur il y a deux ans, le couple qu'il forme avec la belle Maria Zulay est resté très secret sur son deuxième enfant et impossible jusqu'ici de savoir quel était son prénom. Et bien c'est désormais chose faite grâce à la fête organisée par le couple pour célébrer la première année de leur deuxième enfant. Une belle soirée en compagnie de leurs proches comme on a pu le voir sur Instagram. Maria avait l'air particulièrement en forme puisqu'on l'a vu danser toute la soirée, notamment aux côtés de la mère de Paul Pogba.

Un très bel évènement où les organisateurs avaient installé un magnifique décor avec des ballons, des animaux en peluches et surtout un très beau banquet avec des dizaines de gâteaux et mignardises en tout genre. Juste derrière le beau gâteau d'anniversaire, on pouvait lire en lettre d'or le prénom du petit dernier de Paul Pogba : Keyaan Zaahid ! On connaît donc enfin son prénom et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est original. Le frère de Florentin, qui a vécu des journées compliquées récemment, a partagé l'information sur sa story Instagram auprès de ses 47 millions d'abonnés.

Maria Zulay Pogba a également partagé l'info sur sa story Instagram. Au milieu des vidéos de la soirée, elle a filmé le décor et on pouvait lire clairement le prénom du petit frère de Shakur. Quelques jours plus tôt, la belle Bolivienne avait publié deux tendres photos d'elle avec Keyaan Zaahid dans les bras pour fêter ses 1 an. "Un an de bénédiction avec mon prince dans les bras", écrivait-elle en commentaire de deux photos où elle couvre son fils de bisous.