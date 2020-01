Paul Pogba : Premier anniversaire de son fils en Versace, son prénom révélé

Et pour la toute première fois depuis la naissance de leur fils, dont ils ne montrent jamais le visage, Paul et Maria Pogba se sont enfin autorisés à révéler son prénom : Shakur. En effet, le prénom du bébé a été affiché en grand pour la fête, Shakur Labile plus exactement. Labile parce que le nom complet de son papa est Paul Labile Pogba.

Pour son premier anniversaire, Shakur Labile Pogba a pu compter sur la présence de plusieurs membres de sa famille. Sa grand-mère Yeo, dont Paul Pogba est extrêmement proche, mais également son oncle Florentin Pogba. Le footballeur de 29 ans enchaîne les célébrations, puisque le défenseur guinéen s'est récemment marié en région parisienne. La cérémonie s'était déroulée le vendredi 13 décembre 2019 en la mairie de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne). C'est dans cette même mairie que Paul Pogba avait dit oui, dans la plus grande discrétion, à Maria en février 2019, quelques semaines seulement après la naissance de leur fils.

Pour la première bougie de son petit prince, Paul Pogba a également pu compter sur la présence de certains de ses coéquipiers de Manchester United, dont le Suédois Victor Lindelöf, l'Ivoirien Éric Bally ou encore le Belge Andreas Pereira.

Deux jours après l'anniversaire de son fils, Paul Pogba a dû être opéré de la cheville.