Florentin Pogba s'est marié en région parisienne, Paul présent avec sa femme

Un mariage en Seine-et Marne, plus de 150 invités

Le Parisien détient quelques informations sur le mariage de Florentin Pogba. Il s'est déroulé le vendredi 13 décembre 2019 à Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne. Pourquoi cette ville ? Parce que c'est là que Yeo Pogba, la maman des frères Pogba vit. Tous ses enfants ont quitté la France : Paul joue en Angleterre, Florentin aux Etats-Unis et Mathias en Espagne.

Plus de 150 convives ont été invités à vivre l'union de Florentin et Sarita, et comme le veut la tradition dans la famille, la musique était bien évidemment de la partie. Les frères Pogba ont proposé leur danse, la Pogbance, et les rythmes africains ont largement rythmé la cérémonie qui a suivi.