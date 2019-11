Paul Pogba : Rare photo de son fils à visage découvert et déclaration à Maria

Paul Pogba ne dévoile des photos de son fils qu'à de rares occasions. Après un penalty manqué lors d'un match contre Wolverhampton faisant perdre son équipe, Manchester United, le champion de 26 ans avait été victime d'attaques racistes sur les réseaux sociaux. Son fils dans les bras, il posait alors devant les portraits de son père mort en mai 2017 et de Martin Luther King, en août dernier et écrivait : "Mes ancêtres et mes parents ont souffert pour que ma génération soit libre aujourd'hui, pour travailler, pour prendre le bus, pour jouer au football. Les insultes racistes sont de l'ignorance et ne peuvent que me rendre plus fort et me motiver à me battre pour la prochaine génération."

Pour rappel, Maria Salaues et Paul Pogba avaient accueilli leur premier enfant en janvier 2019. Ensemble depuis l'été 2017, leur couple avait fini par officialiser lors de son premier tapis rouge, en mai dernier. Depuis, ils sont bien plus actifs sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir de leurs fans.