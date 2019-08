Paul Pogba : Son fils dans ses bras pour répondre aux terribles insultes

Près d'une semaine plus tard, Paul Pogba a réagi pour la toute première fois. C'est via les réseaux sociaux que le jeune champion du monde a choisi de s'exprimer. "Mes ancêtres et mes parents ont souffert pour que ma génération soit libre aujourd'hui, pour travailler, pour prendre le bus, pour jouer au football. Les insultes racistes sont de l'ignorance et ne peuvent que me rendre plus fort et me motiver à me battre pour la prochaine génération", a-t-il d'abord publié.

Ces mots sont accompagnés d'une photo de lui tenant son fils dans les bras, devant les portraits de son père, décédé en mai 2017 des suites d'une longue maladie, et de Martin Luther King. Cette photo semble avoir été prise il y a quelque temps puisque son fils né en janvier dernier a la taille d'un nouveau-né et non d'un bébé de sept mois. Le petit garçon, dont le prénom n'a toujours pas été révélé, est le fruit de l'amour de Paul Pogba pour la Bolivienne Maria Salaues. Il se murmure d'ailleurs qu'ils se seraient mariés dans le plus grand secret.