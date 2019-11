Paul Pogba et sa femme Zulay : duo assorti pour une soirée sportive

Paul et Zulay mariés ?

Paul Pogba et sa moitié ne se sont jamais exprimés sur les rumeurs de mariage. Pourtant, il ne fait quasiment plus aucun doute que le footballeur et que la jolie Bolivienne se sont unis. Le premier indice à avoir mis la puce à l'oreille est le jour où Zulay a changé de nom sur sa page Instagram. Autre indice : l'énorme diamant que la jeune femme arbore à l'annulaire gauche. Dernier indice, la photo postée par madame Pogba en juin dernier, qui s'apparentait à une photo de mariage.