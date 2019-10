Khloé Kardashian envisage toujours de se remettre avec son ex infidèle

Kylie Jenner à nouveau célibataire, Kourtney soupçonnée de revoir son ex, Khloé qui pense au sien... La vie amoureuse des Kardashian fascine leurs millions de fans ! Ceux de cette dernière apprennent que la star de télé-réalité continue d'envisager de se remettre avec Tristan Thompson. (Mal)Heureusement, ses proches ne manquent pas une occasion de lui rappeler les infidélités du basketteur.

L'info est signée People ! Citant une source non identifiée, le site américain révèle que Khloé Kardashian envisage toujours de se remettre en couple avec Tristan Thompson. Les deux ex se voient fréquemment autour de leur fille True (1 an). Au cours d'un de ces moments en famille, le joueur des Cleveland Cavaliers a même essayé d'embrasser son ex-compagne.

"Tristan a montré plus que de l'intérêt. Il a l'air de vouloir être plus que co-parent avec Khloé. On dirait qu'il y a des moments où elle envisage de se remettre avec lui", explique l'insider. Malheureusement pour Tristan, l'entourage de Khloé n'hésite pas à lui rafraîchir la mémoire en rappelant ses infidélités. "Tout le monde pense qu'elle mérite mieux. Mais on dirait que Khloé a besoin d'une occupation pour clore le chapitre de Tristan définitivement. Elle a besoin de trouver un mec spécial et, jusque-là, ça ne s'est pas fait."