France-Suisse : Les familles de Paul Pogba et Kylian Mbappé prises à partie par la mère d'Adrien Rabiot...

La déception était si grande lundi soir à Bucarest, à l'Arena Nationala, lorsque les Bleus ont finalement été éliminés en 8e de finale de l'Euro face à la Suisse. Du côté des familles des joueurs, l'ambiance était surtout électrique. Comme l'a rapporté RMC Sport le 29 juin 2021, dès la fin du match, une prise de bec a éclaté en tribunes entre la mère d'Adrien Rabiot et les proches de Paul Pogba. Plusieurs accrochages successifs qui ont duré environ vingt minutes...

Véronique Rabiot a d'abord reproché à Paul Pogba d'avoir perdu le ballon qui a permis aux Suisses d'égaliser par la suite, à la 90e minute du temps réglementaire (3-3). L'ambiance était déjà tendue dans les gradins pendant le match puisque la sécurité était intervenue pour calmer les proches de Pogba, qui critiquaient à voix haute les erreurs d'Adrien Rabiot. La mère de ce dernier s'en est ensuite pris à la famille de Kylian Mbappé en demandant à son père de le "recadrer" afin qu'il soit moins "arrogant". Cette maman très investie a également interpellé les journalistes, comme l'a rapporté Le Parisien : "Et maintenant vous les médias vous allez dire la vérité, après ce que vous avez raconté sur Adrien en 2018 ?" Les autres familles des joueurs auraient quant à elles été "choquées" par cette attitude.

La tension entre Paul Pogba et Adrien Rabiot était aussi palpable sur le terrain : après la balle perdue du premier, le second n'a pas caché son agacement, déclenchant un échange houleux. L'entraîneur Didier Deschamps est finalement intervenu pour calmer ses joueurs. "Il fallait le calmer un peu, a déclaré la sélectionneur au sujet de Pogba. C'est un leader, il amène les autres. Quand on mène 3-1 et qu'on n'a l'habitude de ça, comme lui depuis qu'il est en équipe de France... Malgré tout, il fallait garder son calme parce qu'il y avait une prolongation à jouer." Prolongation qui s'est terminée par un tir au but douloureux pour les Bleus, après un loupé de Kylian Mbappé.

Comme l'a précisé Le Parisien, l'attaquant star du PSG a d'abord présenté ses excuses à ses coéquipiers dans les vestiaires, avant d'en faire de même auprès de ses fans sur les réseaux sociaux. Nos confrères soulignent que peu de joueurs de l'Equipe de France lui ont témoigné leur soutien après son tir manqué...