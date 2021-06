Karim Benzema : Après l'élimination des Bleus à l'Euro, il exprime son "immense déception"

Le retour de Karim Benzema en équipe de France était attendu par des millions de supporters. Le footballeur les a régalés en participant activement à la campagne des Bleus à l'Euro. L'aventure terminée après l'élimination face à la Suisse, KB Nueve a exprimé sa déception.

"T'as fait un Euro incroyable", "Tu nous a bien fait kiffer en tout cas !!!", "Tu peux être fier de toi", peut-on lire dans les commentaires de la dernière publication Instagram de Karim Benzema. Ce mardi 29 juin 2021, lendemain de défaite pour l'équipe de France, l'attaquant a posté deux photos du match de la veille, perdu aux tirs au but face à la Suisse. Sur la seconde, Benzema est félicité par son partenaire Kylian Mbappé, injustement décrié après l'élimination des Bleus.

"Triste et déçu suite à l'issue du match d'hier. La déception est immense, j'aurais aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps, écrit @karimbenzema. Merci pour votre soutien sans faille depuis le début de cet Euro. Merci pour la force que vous m'avez donné quotidiennement. Rien n'est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l'avenir et revenir encore plus fort".

Dans les commentaires, des milliers d'internautes l'ont consolé et félicité pour son comeback réussi.