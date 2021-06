Karim Benzema et Cristiano Ronaldo : Leurs compagnes Cora et Georgina grandes copines à Budapest

C'était l'un des matchs les plus attendus de cet Euro 2021. Hier soir, la France et le Portugal se sont affrontés en Hongrie pour savoir qui des deux finirait premier du "groupe de la mort". Une rencontre de haut vol pendant laquelle deux joueurs se sont particulièrement distingués avec deux doublés : Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Rien d'étonnant pour les deux stars, qui ont longtemps évolué ensemble au Real Madrid. Une rencontre qui s'est soldée sur un match nul, mais qui aura permis aux deux anciens coéquipiers de se retrouver et de discuter ensemble à la mi-temps, comme tout le monde a pu le voir devant sa télévision.

Un selfie tout sourire aux abords du stade

Si les deux joueurs étaient heureux de partager un moment sur le terrain, c'est également le cas de leurs compagnes. Georgina Rodriguez et Cora Gauthier ont longtemps supporté ensemble leurs deux hommes dans les tribunes madrilènes. Restées bonnes amies, elles n'ont pas hésité à se retrouver avant le match pour partager un moment ensemble. C'est l'argentine de 27 ans qui a publié ce beau moment de complicité sur son compte Instagram, où elle compte pas loin de 25 millions d'abonnés. Accompagnées de deux autres femmes, Georgina et Cora ont partagé un selfie dans les rues de Budapest, en Hongrie, où avait lieu la rencontre.

De belles retrouvailles que Cora, toute contente du retour de Karim en bleu, a repartagé en story sur son compte Instagram où elle est suivie par 75 000 personnes. La maman du petit Ibrahim y a ajouté des petits coeurs roses, preuve que les deux femmes ont développé une belle amitié du côté de Madrid.

Si la rencontre s'est achevée sur un match nul 2-2, c'est un véritable retour en grâce pour Karim Benzema. Enfin buteur depuis son grand retour en équipe de France, le lyonnais fait taire les critiques et montrer qu'il est l'un des meilleurs à son poste. Très heureux de son retour en sélection, tout comme ses coéquipiers, l'attaquant de 33 ans peut également compter sur le soutien de la mère de son fils.