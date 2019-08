Karim Benzema dévoile une rare photo de son fils Ibrahim

Si ses réseaux sociaux sont truffés de pelouse verte et de crampons, Karim Benzema n'hésite jamais à dévoiler la bouille de Mélia et Ibrahim. Et pourtant ! Depuis plusieurs mois, le petit dernier du clan n'avait pas fait d'apparition claire dans nos fils d'actualité. "Ils sont encore un peu petits pour leur parler de la vie de tous les jours, précisait-il à propos de leur éducation. J'essaie de ne pas les mettre dans un confort et j'aimerais qu'ils aillent chercher eux-mêmes leur travail, puis qu'ils respectent toujours leurs parents et les gens."