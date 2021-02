Cristiano Ronaldo : Sa fiancée Georgina et leur fille Alana sont des sosies frappants !

À défaut d'une grosse fête, Georgina Rodríguez a reçu des milliers de messages pour son anniversaire ! Des photos d'enfance de la fiancée de Cristiano Ronaldo ont également été partagées. Les internautes ont remarqué que leur fille Alana lui ressemble comme deux gouttes d'eau...

Georgina Rodríguez a eu 27 ans le 27 janvier dernier. Pour l'occasion, son fiancé, le footballeur Cristiano Ronaldo et leurs 4 enfants (l'aîné Cristiano Jr., les jumeaux Eva et Mateo, et Alana, âgés de 10 et 3 ans) lui ont fait une surprise en écrivant d'adorables cartes de voeux. La soeur de Georgina, Ivana, lui a également adressé un message. "Rêve, petite fille, rêve !!! Joyeux anniversaire ma soeur !!! Tu as toujours été si douée... La meilleure chose dans la vie est de la partager avec toi !!! Regarde quel artiste tu es depuis que tu es enfant... Tu as toujours eu une star !!! Je t'aime à l'infini", a écrit Ivana en légende d'un diaporama de photos de Georgina enfant.

Les internautes ont souligné sa ressemblance frappante avec Alana, sa seule fille biologique. Le site du magazine espagnol ¡Hola! a même été jusqu'à faire des montages photos pour montrer cette ressemblance indéniable entre mère et fille.