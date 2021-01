Cristiano Ronaldo : Pas de soda, bains d'eau froide... papa exigeant avec son fils de 10 ans

Alimentation, repos, sommeil... Cristiano Ronaldo a une hygiène de vie irréprochable ! Il tente de la transmettre à son fils aîné, Cristiano Jr. Problème : le garçon aime encore le soda et les chips, des fringales qui suscitent la colère de son papa.

"Dans le foot, être un fils de est dangereux", expliquait le Français Robert Pirès au Parisien. Cristiano Jr en fait déjà l'expérience ! Le jeune homme de 10 ans souhaite être footballeur comme son papa. Cristiano Ronaldo cherche à lui inculquer l'importance d'une alimentation saine. Naturellement, l'athlète de 36 ans se fâche quand il tombe sur son fils en train de boire des boissons gazeuses ou de manger des amuse-bouches salés.

Même mes plus jeunes enfants, quand ils mangent du chocolat, me regardent d'un air craintif.

"Je suis parfois dur avec lui parce qu'il boit du Coca-Cola et du Fanta et je suis énervé contre lui. Je me bats avec lui quand il mange des chips ou des frites. Il sait que je n'aime pas ça, a confié Cristiano Ronaldo lors d'une conférence aux Globe Soccer Awards à Dubaï le 27 décembre 2020. Même mes plus jeunes enfants [Alana, fruit de sa relation avec Georgina Rodriguez et les jumeaux Eva et Matteo, nés d'une mère porteuse, NDLR], quand ils mangent du chocolat, me regardent d'un air craintif. Nous devons être forts. Pour être honnête, il a du potentiel, c'est un garçon fort, rapide, il dribble bien, mais il n'est toujours rien. Je lui répète à chaque fois: il faut beaucoup de dévouement, de travail."

Toujours concernant Cristiano Jr, le quintuple Ballon d'Or ajoute : "Parfois, quand il est à la maison, je lui conseille de faire du tapis roulant puis de prendre un bain d'eau froide pour récupérer. Mais lui se plaint. Je le comprends il n'a que 10 ans. Je ne lui mettrai aucune pression, je ne ferai rien pour qu'il devienne footballeur. Bien sûr, j'aimerais qu'il devienne footballeur, mais c'est lui qui décidera de son propre avenir."

Aux Globe Soccer Awards, CR7 a reçu le prix du Footballeur du Siècle. Sa fiancée Georgina Rodriguez et Cristiano Jr ont assisté à la cérémonie.